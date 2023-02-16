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mfd.ruНовостиФинансовые новости16 февраля 2023 г.Число выданных разрешений на жилищное строитель...
сегодня 16:39

Число выданных разрешений на жилищное строительство в США в январе увеличилось на 0.1%

Москва, 16 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, число выданных разрешений на жилищное строительство в США - опережающий индикатор деловой активности на рынке недвижимости - в январе увеличилось на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем, составив 1339 тыс. в годовом исчислении против 1337 тыс. в декабре (пересмотрено с 1330 тыс.).

Аналитики ожидали, что в январе число выданных разрешений на строительство составит 1350 тыс.

По сравнению с январём 2022 года число выданных разрешений сократилось на 27.3%.

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