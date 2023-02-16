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mfd.ruНовостиФинансовые новости16 февраля 2023 г.Индекс цен производителей США в январе вырос на...
сегодня 16:34

Индекс цен производителей США в январе вырос на 0.7%

Москва, 16 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, индекс цен производителей (PPI) США в январе вырос на 0.7% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на 0.2% в декабре (пересмотрено с (-0.5%).

Аналитики прогнозировали повышение январского показателя на 0.4%.

По сравнению с январём 2022 года индекс PPI вырос на 6.0% против +6.5% в декабре (пересмотрено с +6.2%).

Аналитики прогнозировали повышение годового индекса PPI на 5.4%.

За исключением цен на энергоносители и продукты питания, базовый индекс цен производителей (PPI core) в январе вырос на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.3% в декабре (пересмотрено с +0.1%).

Аналитики прогнозировали увеличение январского показателя на 0.3%.

По сравнению с январём 2022 года индекс PPI core вырос на 5.4% против +5.5% в декабре.

Аналитики прогнозировали рост годового индекса PPI core на 4.9%.

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