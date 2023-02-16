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mfd.ruНовостиФинансовые новости16 февраля 2023 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 17 февраля

Москва, 16 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

10:00 мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за январь;

10:00 мск: Розничные продажи в Великобритании за январь;

10:00 мск: Индекс цен производителей Германии за январь;

10:45 мск: Индекс потребительских цен во Франции за январь, финал;

12:00 мск: Платёжный баланс еврозоны за декабрь;

16:30 мск: Индекс цен на сырьевые материалы, приобретённые производителями Канады за январь;

16:30 мск: Индекс цен производителей Канады за январь;

16:30 мск: Цены на импорт в США за январь;

16:30 мск: Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады за декабрь;

16:45 мск: Выступление управляющей ФРС Мишель Боумен;

18:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов США за январь.

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