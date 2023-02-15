Москва, 15 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федеральной резервной системы США, объём промышленного производства в США в январе не изменился по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на 1.0% в декабре (пересмотрено с (-0.7%).

Аналитики прогнозировали повышение январского показателя на 0.5%.

По сравнению с январём 2022 года объём промышленного производства в США расширился на 0.8%.

Коэффициент использования производственных мощностей на промышленных предприятиях США в январе составил 78.3% против 78.4% в декабре (пересмотрено с 78.8%). Годом ранее - в январе 2022 года показатель составлял 78.9%.

В среднем за 1972-2022 г.г. коэффициент использования производственных мощностей в стране составил 79.6%.