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mfd.ruНовостиФинансовые новости15 февраля 2023 г.Объём промышленного производства в США в январе...
сегодня 17:22

Объём промышленного производства в США в январе не изменился

Москва, 15 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федеральной резервной системы США, объём промышленного производства в США в январе не изменился по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на 1.0% в декабре (пересмотрено с (-0.7%).

Аналитики прогнозировали повышение январского показателя на 0.5%.

По сравнению с январём 2022 года объём промышленного производства в США расширился на 0.8%.

Коэффициент использования производственных мощностей на промышленных предприятиях США в январе составил 78.3% против 78.4% в декабре (пересмотрено с 78.8%). Годом ранее - в январе 2022 года показатель составлял 78.9%.

В среднем за 1972-2022 г.г. коэффициент использования производственных мощностей в стране составил 79.6%.

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