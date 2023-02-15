API: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 10.5 млн баррелей

Москва, 15 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным института API, опубликованным во вторник вечером, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 10 февраля, снизились на 10.507 млн барр., запасы бензина выросли на 0.85 млн барр., запасы дистиллятов повысились на 1.73 млн барр. Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing, по данным API, расширились на 1.95 млн барр.

Сегодня в 18:30 мск ожидается публикация отчёта Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США на прошлой неделе.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных S&P Global Commodity Insights, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе выросли на 1.2 млн барр., запасы бензина увеличились на 1.5 млн барр., запасы дистиллятов повысились на 0.45 млн барр.

По оценке Investing.com, с начала 2023 года коммерческие запасы нефти и бензина в США выросли более чем на 30 млн и 16 млн барр. соответственно.

Ранее агентство Bloomberg сообщило о планах правительства США продать 26 млн барр. нефти из стратегического резерва с поставкой в период с апреля по июнь текущего года. В результате объем нефтяного резерва США сократится с текущего уровня 371,5 млн барр. до 345 млн барр. Общая емкость нефтехранилищ составляет 714 млн барр.