Объём товарно-материальных запасов компаний США в декабре вырос на 0.3%

Москва, 15 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём товарно-материальных запасов американских компаний в декабре вырос на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.3% после увеличения на 0.3% в ноябре (пересмотрено с +0.4%).

Объём продаж товарно-материальных запасов в декабре по сравнению с предыдущим месяцем сократился на 0.6% с учетом сезонных колебаний после снижения на 1.2% в ноябре (пересмотрено с (-0.8%).

Соотношение запасов к продажам составило 1.37 в сравнении с 1.29 годом ранее.