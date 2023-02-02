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mfd.ruНовостиФинансовые новости2 февраля 2023 г.Прибыль нефтяной компания ConocoPhillips увелич...
вчера 16:15

Прибыль нефтяной компания ConocoPhillips увеличилась

Москва, 2 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Американская нефтяная компания ConocoPhillips в четверг сообщила о росте чистой прибыли в IV квартале на уровне 3.2 млрд долл или 2.61 долл на акцию по сравнению с 2.6 млрд долл или 1.98 долл на акцию за аналогичный период годом ранее.

Скорректированная прибыль составила 2.71 долл на акцию.

Добыча увеличилась на 9.3% до 1758 тыс барр по сравнению с 1764 тыс барр согласно прогнозам аналитиков.

Аналитики прогнозировали прибыль на уровне 2.72 долл на акцию.

В день публикации квартальной отчетности в ходе торгов на премаркете акции компании подорожали на 0.3%.

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