ЕЦБ повысил ставки на 50 б.п., пообещав такое же повышение в марте

Москва, 2 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

В четверг, 2 февраля, состоялось плановое заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ), по итогам которого было принято решение повысить ключевые процентные ставки на 50 базисных пунктов (б.п.). С 8 февраля 2023 года ключевая ставка рефинансирования составит 3.00%, ставка по кредитам ЕЦБ - 3.25%, ставка по депозитам - 2.50%.

Регулятор предупредил о намерении продолжить "значительное" повышение ставок "устойчивыми темпами" с удержанием их на "ограничительных" уровнях с целью обеспечения "своевременного возвращения инфляции к среднесрочному целевому уровню в 2%". ЕЦБ предупредил, что намерен повысить процентные ставки еще на 50 б.п. в ходе мартовского заседания. Затем ЕЦБ намерен "оценить последующее направление своей денежно-кредитной политики".

Кроме того, Совет управляющих озвучил детали плана по сокращению своего баланса. С начала марта портфель программы покупки активов (APP) будет снижаться за счет сокращения реинвестирования основных платежей по бондам с наступающим сроком погашения на 15 млрд евро в месяц в среднем до конца II квартала 2023 года. Реинвестирование оставшихся средств будет проводиться в соответствии с текущей практикой: суммы будут распределяться в рамках программы закупок в государственном секторе, доле погашений каждой юрисдикции и между национальными и наднациональными эмитентами.

Что касается покупок корпоративных облигаций Евросистемы, оставшиеся реинвестиции будут в большей степени направлены на эмитентов с лучшими климатическими показателями для обеспечения постепенной декарбонизации активов Евросистемы. Операции реинвестирования по антипандемической программе PEPP, завершенной в конце марта 2022 года, будут продолжаться "по меньшей мере" до конца 2024 года.

ЕЦБ также сообщил, что с учетом возвращения банками кредитов, заимствованных в рамках целевых долгосрочных операций рефинансирования (TLTRO III), Совет управляющих будет регулярно оценивать влияние этих операций на денежно-кредитную политику.

Напомним, с 23 ноября 2022 года ЕЦБ скорректировал процентные ставки, применяемые в программе TLTRO III, предложив банкам дополнительные даты добровольного досрочного погашения займов. При этом ставки по операциям TLTRO III будут индексироваться "в соответствии со средними применимыми ключевыми процентными ставками ЕЦБ за период до даты погашения или даты досрочного погашения каждой соответствующей непогашенной операции". Кроме того, ставка вознаграждения за минимальные резервы, поддерживаемые банками в Евросистеме, устанавливается на уровне ставки по депозитам ЕЦБ.

В заключение регулятор повторил, что готов при необходимости скорректировать все свои инструменты, чтобы обеспечить стабилизацию инфляции на уровне 2% в среднесрочной перспективе.