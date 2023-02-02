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mfd.ruНовостиФинансовые новости2 февраля 2023 г.Квартальная прибыль и выручка Hershey увеличили...
вчера 16:30

Квартальная прибыль и выручка Hershey увеличились и превзошли ожидания аналитиков

Москва, 2 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Производитель шоколада Hershey сообщил о снижении чистой прибыли в IV квартале до 396.3 млн долл или до 1.92 долл на акцию по сравнению с 335.6 млн долл или 1.62 долл на акцию годом ранее.

Скорректированная прибыль составила 2.02 долл на акцию по сравнению с 1.69 долл на акцию годом ранее.

Выручка компании увеличилась до 2.65 млрд долл по сравнению с 2.33 млрд долл за аналогичный период годом ранее.

Аналитики прогнозировали прибыль в размере 1.77 долл на акцию и доходы в размере 2.58 млрд долл.

После публикации квартальной отчетности в ходе торгов на премаркете акции компании подорожали.

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