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mfd.ruНовостиФинансовые новости2 февраля 2023 г.Квартальная прибыль Harley-Davidson выросла
вчера 16:45

Квартальная прибыль Harley-Davidson выросла

Москва, 2 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Американский производитель мотоциклов Harley-Davidson сообщил о росте чистой прибыли по итогам IV квартала текущего года до 42 млн долл или до 0.28 долл на акцию против 22 млн долл или 0.14 долл на акцию за аналогичный период прошлого года.

Выручка Harley-Davidson выросла на 12% до 1.142 млрд долл по сравнению с 1.016 млрд долл за аналогичный период прошлого года.

Аналитики прогнозировали прибыль Harley-Davidson на уровне 0.07 долл на акцию и доходы в размере 918 млн долл.

После публикации квартальной отчетности в ходе торгов на премаркете акции Harley-Davidson подорожали на 6%.

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