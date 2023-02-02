Число повторных обращений по безработице в США уменьшилось до 1.66 млн

Москва, 2 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 28 января, снизилось на 3 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 183 тыс.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 196 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 186 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 5.75 тыс. по сравнению с показателем предыдущей недели и составила 191.75 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 21 января, уменьшилось на 11 тыс. и составило 1.655 млн. Показатель предыдущей недели пересмотрен до 1.666 млн с 1.675 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 10.5 тыс. по сравнению со значением предыдущей недели и составила 1.652 млн.

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 14 января, сократилось на 45.5 тыс. и составило 1.89 млн. В аналогичный период 2022 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 2.2 млн.