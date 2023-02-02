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mfd.ruНовостиФинансовые новости2 февраля 2023 г. Объём производственных заказов в США в декаб...
вчера 18:09

Объём производственных заказов в США в декабре вырос на 1.8%

Москва, 2 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём производственных/фабричных заказов в США в декабре вырос на 1.8% по сравнению с предыдущим месяцем после сокращения на 1.9% в ноябре (пересмотрено с (-1.8%).

Аналитики прогнозировали повышение объёма заказов в промышленности США в декабре на 2.3%.

Объём заказов на товары длительного пользования в декабре, согласно финальному отчёту, увеличился на 5.6% по сравнению с ноябрём. Предварительные данные остались без пересмотра.

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