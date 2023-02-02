Число объявленных корпоративных увольнений в США в январе выросло до пандемических уровней

Москва, 2 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту консалтинговой компании Challenger, Gray & Christmas, Inc., общее число объявленных корпоративных увольнений в США в январе выросло на 136% по сравнению с предыдущим месяцем, составив 102.94 тыс.

По сравнению с январём 2022 года показатель увеличился на 440%.

Число объявленных увольнений в прошлом месяце оказалось максимальным с сентября 2020 года - период пандемии Covid-19, а значение для января стало наиболее высоким с января 2009 года - период глобального финансового кризиса.

Технологический сектор объявил о наибольшем сокращении - 41.83 тыс. сотрудников, что составляет 41% от всех сокращений, объявленных в прошлом месяце.