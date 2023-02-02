Курс доллара 70.0414   Курс евро 76.9564  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости2 февраля 2023 г.Число объявленных корпоративных увольнений в СШ...
вчера 15:54

Число объявленных корпоративных увольнений в США в январе выросло до пандемических уровней

Москва, 2 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту консалтинговой компании Challenger, Gray & Christmas, Inc., общее число объявленных корпоративных увольнений в США в январе выросло на 136% по сравнению с предыдущим месяцем, составив 102.94 тыс.

По сравнению с январём 2022 года показатель увеличился на 440%.

Число объявленных увольнений в прошлом месяце оказалось максимальным с сентября 2020 года - период пандемии Covid-19, а значение для января стало наиболее высоким с января 2009 года - период глобального финансового кризиса.

Технологический сектор объявил о наибольшем сокращении - 41.83 тыс. сотрудников, что составляет 41% от всех сокращений, объявленных в прошлом месяце.

Другие новости

вчера
16:17
ЕЦБ повысил ставки на 50 б.п.
вчера
16:15
Прибыль нефтяной компания ConocoPhillips увеличилась
вчера
16:01
Официальный курс доллара на пятницу - 70,04 руб, юаня - 10,40 руб, евро - 76,96 руб
вчера
16:00
Квартальная выручка Merck снизилась
вчера
15:54
Число объявленных корпоративных увольнений в США в январе выросло до пандемических уровней
вчера
15:30
ЕК приглашает Украину участвовать в системе совместных закупках газа ЕС - глава ЕК
вчера
15:14
Банк Англии понизил прогноз по инфляции в стране по итогам I квартала 2023 года до 9,7%
вчера
15:10
Банк Англии повысил ключевую ставку до уровня 4%
вчера
15:05
Банк Англии ожидаемо повысил учетную ставку на 50 б.п. - до 4% с 3,5%
© 2023 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.