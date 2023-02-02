Глава ФРС Джером Пауэлл: ФРС продолжит повышать ставки, не ужесточая краткосрочных финансовых условий (ПОВТОР)

Москва, 2 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

В ходе состоявшейся в среду вечером, 1 февраля, пресс-конференции председатель Федеральной резервной системы США (ФРС) Джером Пауэлл заявил, что процентные ставки повышены недостаточно, однако ФРС не планирует менять краткосрочные финансовые условия, так как регуляторы "сосредоточены на устойчивых изменениях более широких финансовых условий".

По словам Пауэлла, регуляторам всё ещё предстоит много работы, несмотря на решительные действия ФРС, предпринятые в прошлом году по быстрому ужесточению монетарной политики, последствия которого "ещё предстоит ощутить". ФРС ожидает дальнейшего повышения ставок, после чего перейдёт "к достаточно ограничительной позиции", которая будет сохраняться в течение некоторого времени. Жёсткий настрой ФРС связан с тем, что инфляция остаётся выше целевого показателя, несмотря на замедление темпов её роста в последние три месяца.

Глава ФРС также сообщил о "значительном" торможении экономики в прошлом году, ослаблении темпов создания рабочих мест, замедлении повышения номинальных зарплат, сокращении активности на рынке жилья. Вместе с тем он отметил, что рынок труда остаётся сильным, а потребительские расходы растут умеренными темпами.

Отвечая на вопросы репортёров, Пауэлл сказал, что можно говорить "ещё о паре повышений ставок", однако решение по финальному уровню ключевой ставки пока не принято. По его словам, на мартовском заседании будет обновлен прогноз по темпам повышения ставок с учётом изменений в экономике, произошедших с начала текущего года. Напомним, в декабрьском прогнозе членов ФРС ожидается рост ключевой ставки в 2023 году до 5.1%, в 2024 году - снижение до 4.1%, в 2025 году - до 3.1%, а в долгосрочной перспективе - до 2.5%.

При этом глава ФРС не исключил, что конечная ставка может быть выше, чем ожидалось в декабре. Это будет зависеть от макроэкономических данных: если данные будут сильными, ставка может подняться выше, а если слабыми - ставка будет оставаться ниже.

Пауэлл отметил, что пока преждевременно объявлять о победе над инфляцией, однако дефляционные процессы уже начались, в частности, на рынке жилья. ФРС ожидает, что в скором времени начнётся процесс дезинфляции в основных сферах услуг, помимо жилищного сектора.

В ходе биржевых торгов 1 февраля фондовый рынок США первоначально негативно отреагировал на итоги заседания FOMC, потеряв около 1% после публикации сопроводительного заявления. Однако ближе к закрытию ведущие фондовые индексы развернулись к повышению, что стало реакцией на заявление Джерома Пауэлла о нежелании ФРС менять краткосрочные финансовые условия.

По итогам торгового дня фондовые индексы DJIA и S&P 500 подорожали на 0.02 и 1.05% соответственно, индекс Nasdaq Composite вырос на 2.00%. Индекс доллара США к 00:00 мск упал к отметке 100.975 после первоначального роста к 101.765, пара EUR/USD выросла к отметке 1.09853, оттолкнувшись от уровня 1.08913.

В данный момент рынок свопов закладывает суммарное понижение ставки на 50 б.п. в этом году после достижения пикового значения в июне.