Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 2 февраля

Москва, 2 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:50 мск: Денежная база в Японии за январь;
03:30 мск: Число выданных разрешений на новое строительство в Австралии за декабрь;
03:30 мск: Индекс настроений в деловых кругах Австралии за II квартал;
06:35 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Японии;
10:00 мск: Торговый баланс Германии за декабрь;
10:45 мск: Отчёт по исполнению госбюджета Франции за декабрь;
10:45 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Испании;
10:45 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Франции;
11:00 мск: Индекс потребительского доверия в Швейцарии за сентябрь;
11:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Испании;
11:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Франции;
11:00 мск: Изменение числа безработных в Испании за январь;
15:00 мск: Решение Банка Англии по процентной ставке;
15:00 мск: Голосование Комитета по монетарной политике Банка Англии по процентной ставке;
15:00 мск: Протоколы предыдущего заседания Комитета по монетарной политике Банка Англии;
15:00 мск: Доклад Банка Англии о монетарной политике;
15:30 мск: Число объявленных корпоративных увольнений в США за январь;
16:15 мск: Решение ЕЦБ по ключевой ставке;
16:15 мск: Заявление ЕЦБ по монетарной политике;
16:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;
16:30 мск: Число выданных разрешений на строительство в Канаде за декабрь;
16:30 мск: Производительность труда вне сельскохозяйственного сектора США за IV квартал, предварительно;
16:30 мск: Расходы на рабочую силу в США за IV квартал, предварительно;
16:45 мск: Пресс-конференция главы ЕЦБ Кристин Лагард;
18:00 мск: Объём фабричных заказов в США за декабрь;
18:15 мск: Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард;
18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;
20:30 мск: Выступление главы Швейцарского Национального Банка Томаса Джордана.