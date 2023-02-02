Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 2 февраля

Москва, 2 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Денежная база в Японии за январь;

03:30 мск: Число выданных разрешений на новое строительство в Австралии за декабрь;

03:30 мск: Индекс настроений в деловых кругах Австралии за II квартал;

06:35 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Японии;

10:00 мск: Торговый баланс Германии за декабрь;

10:45 мск: Отчёт по исполнению госбюджета Франции за декабрь;

10:45 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Испании;

10:45 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Франции;

11:00 мск: Индекс потребительского доверия в Швейцарии за сентябрь;

11:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Испании;

11:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Франции;

11:00 мск: Изменение числа безработных в Испании за январь;

15:00 мск: Решение Банка Англии по процентной ставке;

15:00 мск: Голосование Комитета по монетарной политике Банка Англии по процентной ставке;

15:00 мск: Протоколы предыдущего заседания Комитета по монетарной политике Банка Англии;

15:00 мск: Доклад Банка Англии о монетарной политике;

15:30 мск: Число объявленных корпоративных увольнений в США за январь;

16:15 мск: Решение ЕЦБ по ключевой ставке;

16:15 мск: Заявление ЕЦБ по монетарной политике;

16:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

16:30 мск: Число выданных разрешений на строительство в Канаде за декабрь;

16:30 мск: Производительность труда вне сельскохозяйственного сектора США за IV квартал, предварительно;

16:30 мск: Расходы на рабочую силу в США за IV квартал, предварительно;

16:45 мск: Пресс-конференция главы ЕЦБ Кристин Лагард;

18:00 мск: Объём фабричных заказов в США за декабрь;

18:15 мск: Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард;

18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

20:30 мск: Выступление главы Швейцарского Национального Банка Томаса Джордана.