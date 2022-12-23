Университет Мичигана: Индекс потребительского доверия в США за декабрь пересмотрен в сторону повышения

Москва, 23 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту университета Мичигана и агентства Reuters, индекс потребительского доверия в США за декабрь пересмотрен в сторону повышения по сравнению с предварительным значением (59.1) и составил 59.7.

Аналитики прогнозировали сохранение показателя без пересмотра.

В ноябре значение индекса составило 56.8.

Индекс инфляционных ожиданий, оценивающий прогнозы потребителей по темпам роста инфляции на ближайшие 12 месяцев, в конце декабря составил 4.4% в сравнении с 4.6% в начале месяца и 4.9% в ноябре.