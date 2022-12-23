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mfd.ruНовостиФинансовые новости23 декабря 2022 г.Годовые темпы роста базовой инфляции в США в но...
сегодня 16:43

Годовые темпы роста базовой инфляции в США в ноябре замедлились до 4.7%

Москва, 23 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро экономического анализа Министерства торговли США, базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (core PCE price index), один из ключевых индикаторов инфляции, рассматриваемых ФРС при формировании решения по процентной ставке, в ноябре вырос на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.2%.

В октябре базовая инфляция выросла на 0.3% (пересмотрено с +0.2%).

В годовом сравнении индекс core PCE в ноябре вырос на 4.7% в сравнении с +5.0% в октябре.

Головной ценовой индекс расходов на личное потребление в США (индекс PCE) в ноябре вырос на 5.5% в годовом сравнении против +6.1% месяцем ранее (пересмотрено с +6.0%).

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