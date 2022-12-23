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mfd.ruНовостиФинансовые новости23 декабря 2022 г.Личные доходы американских потребителей в ноябр...
сегодня 16:40

Личные доходы американских потребителей в ноябре увеличились на 0.4%, потребительские расходы выросли на 0.1%

Москва, 23 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро экономического анализа Министерства торговли США, личные доходы американских потребителей в ноябре выросли на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.7% в октябре.

Аналитики прогнозировали рост ноябрьского показателя на 0.3%.

Реальные располагаемые доходы населения в прошлом месяце увеличились на 0.3%.

Личные расходы американских потребителей в ноябре выросли на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.9% в октябре (пересмотрено с +0.8%).

Аналитики ожидали повышения потребительских расходов в ноябре на 0.2%.

Норма сбережений в ноябре составила 2.4% против 2.2% месяцем ранее.

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