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mfd.ruНовостиФинансовые новости23 декабря 2022 г.Объём заказов на товары длительного пользования...
сегодня 16:35

Объём заказов на товары длительного пользования в США в ноябре сократился на 2.1%

Москва, 23 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту Министерства торговли США, объём заказов на товары длительного пользования в США в ноябре сократился на 2.1% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали снижение головного показателя на 0.9%.

В октябре объём заказов на товары длительного пользования вырос на 1.1% (пересмотрено с +1.0%).

За исключением волатильной транспортной компоненты, объём заказов на товары длительного пользования в ноябре вырос на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали нулевое изменение базового показателя после его повышения на 0.5% в октябре.

Ключевой индикатор бизнес-инвестиций - базовый объём заказов на товары длительного пользования, за исключением заказов на самолеты и военное оборудование, в ноябре вырос на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.6% в октябре (пересмотрено с +0.7%).

Аналитики прогнозировали нулевое изменение показателя.

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