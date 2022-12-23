Продажи новых домов в США в ноябре выросли на 5.8% (расширенное сообщение)

Москва, 23 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, продажи новых односемейных домов в США в ноябре выросли на 5.8% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 640 тыс. домов в годовом исчислении.

В октябре продажи новых домов составили 605 тыс. в годовом исчислении (пересмотрено с 632 тыс.).

Аналитики прогнозировали, что в ноябре число проданных новых домов составит 600 тыс. в годовом исчислении.

По сравнению с ноябрём 2021 года продажи новых домов снизились на 15.3%.

В целом, в прошлом месяце было продано 46 тыс. новых домов против 45 тыс. в октябре и 45 тыс. в сентябре.

Медианная цена проданного дома (median price) составила 471.2 тыс. долл против 484.7 тыс. в октябре и 457.1 тыс. в сентябре. В ноябре 2021 года медианная цена проданного дома составляла 430.3 тыс. долларов.

Средневзвешенная цена проданного дома (average price) составила 543.6 тыс. долл против 533.4 тыс. в октябре и 524.8 тыс. в сентябре. В ноябре 2021 года средневзвешенная цена проданного дома составляла 498.8 тыс. долларов.

Запасы предназначенных для продажи домов на конец ноября составили 461 тыс. единиц против 469 тыс. в октябре и 463 тыс. в сентябре.

При текущем уровне цен и темпах продаж имеющиеся запасы новых односемейных домов могут быть реализованы за 8.6 месяца против 9.3 в октябре и 9.9 в сентябре.