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mfd.ruНовостиФинансовые новости21 декабря 2022 г.Индекс потребительского доверия в США в декабре...
сегодня 18:08

Индекс потребительского доверия в США в декабре умеренно вырос

Москва, 21 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту исследовательской компании Conference Board, индекс потребительского доверия в США в декабре вырос до 108.3 пункта против 101.4 месяцем ранее (пересмотрен со 100.2).

Аналитики прогнозировали декабрьский показатель на уровне 101.0.

Индекс оценки текущей ситуации в декабре вырос до 147.2 против 138.3 в прошлом месяце.

Индекс ожиданий повысился до 82.4 против 76.7 в ноябре.

Индекс потребительского доверия - один из ключевых экономических показателей США, который отражает степень уверенности американцев в завтрашнем дне и, соответственно, их готовность тратить деньги на приобретение потребительских товаров и услуг в ближайшей перспективе. Показатель рассчитывается на основе опроса около 5 тыс. американских семей, которые традиционно отвечают на два основных вопроса: насколько благоприятными, по их мнению, являются условия для трудоустройства и для развития бизнеса в США в настоящее время.

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