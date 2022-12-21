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mfd.ruНовостиФинансовые новости21 декабря 2022 г.Продажи домов на вторичном рынке недвижимости в...
сегодня 18:21

Продажи домов на вторичном рынке недвижимости в США в ноябре сократились на 7.7% (расширенное сообщение)

Москва, 21 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Национальной ассоциации риелторов США (NAR), продажи домов на вторичном рынке недвижимости США в ноябре сократились на 7.7% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, составив 4.09 млн домов в годовом исчислении.

Аналитики прогнозировали ноябрьские продажи на уровне 4.20 млн домов.

По сравнению с ноябрём 2021 года продажи жилья на вторичном рынке снизились на 35.4%.

Медианная стоимость дома, рассчитанная исходя из цен на все типы домов на вторичном рынке, в прошлом месяце составила 370.7 тыс. долл, повысившись на 3.5% в годовом сравнении.

Запасы предназначенных для продажи на вторичном рынке домов к концу ноября составили 1.14 млн доступных покупателям домов, сократившись на 6.6% по сравнению с октябрём, но увеличившись на 2.7% по сравнению с ноябрём 2021 года. В прошлом месяце, как и в октябре, потребовалось бы 3.3 месяца для продажи выставленных на рынок домов текущими темпами в сравнении с 2.1 годом ранее.

Период пребывания в статусе "продаваемого" для всех типов домов в ноябре в среднем составил 24 дня в сравнении с 21 в октябре и 18 в ноябре 2021 года. При этом 61% проданных в ноябре 2022 года домов было реализовано менее чем через месяц после выхода на рынок.

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