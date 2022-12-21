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mfd.ruНовостиФинансовые новости21 декабря 2022 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 22 декабря

Москва, 21 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

10:00 мск: Ежеквартальный отчет Банка Англии о состоянии экономики;

10:00 мск: Бизнес-инвестиции в Великобритании за III квартал, финал;

10:00 мск: Платёжный баланс Великобритании за III квартал;

10:00 мск: ВВП Великобритании за III квартал, финал;

11:00 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Великобритании;

16:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

16:30 мск: ВВП США за II квартал, финал;

16:30 мск: Ценовой индекс ВВП США за II квартал, финал;

18:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов США за ноябрь;

18:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов США.

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