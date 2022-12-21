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mfd.ruНовостиФинансовые новости21 декабря 2022 г.Аналитики ожидают умеренного снижения коммерчес...
сегодня 17:20

Аналитики ожидают умеренного снижения коммерческих запасов нефти в США по итогам прошлой недели

Москва, 21 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Сегодня в 18:30 мск ожидается публикация отчёта Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США за неделю, окончившуюся 16 декабря.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных S&P Global Commodity Insights, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 0.3 млн барр., запасы бензина выросли на 1.3 млн барр., запасы дистиллятов не изменились.

По данным института API, опубликованным ранее, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 3.1 млн барр., запасы бензина увеличились на 4.5 млн барр., запасы дистиллятов выросли на 0.83 млн барр.

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