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mfd.ruНовостиФинансовые новости21 декабря 2022 г.Дефицит платёжного баланса США в III квартале с...
сегодня 16:39

Дефицит платёжного баланса США в III квартале сократился на 9.1%

Москва, 21 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, дефицит платёжного баланса США в III квартале 2022 года сократился на 9.1% до 217.1 млрд долл в сравнении с дефицитом в 238.7 млрд долл во II квартале (пересмотрено с (-251.1) млрд долл).

Аналитики ожидали, что за период с июля по октябрь текущего года отрицательное сальдо платёжного баланса США составит 222.0 млрд долл.

В соотношении с ВВП США дефицит платёжного баланса в III квартале составил 3.4% в сравнении с 3.8% во II квартале и пиковым значением 6.3%, зафиксированным в 2005 году.

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