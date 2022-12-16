Курс доллара 64.6078   Курс евро 68.7798  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости16 декабря 2022 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 19 декабря

Москва, 16 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Новой Зеландии;

12:00 мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за ноябрь;

12:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Германии Ifo за декабрь;

14:00 мск: Баланс производственных заказов в Великобритании от CBI за декабрь;

14:00 мск: Ежемесячный экономический отчет ЦБ Германии;

16:30 мск: Индекс цен на сырьевые материалы, приобретённые производителями Канады за ноябрь;

16:30 мск: Индекс цен производителей Канады за ноябрь;

18:00 мск: Индекс деловой активности на рынке жилья США от NAHB за декабрь.

Другие новости

вчера
20:05
ВВП Белоруссии в январе-ноябре снизился за год на 4,7% - cтатком
вчера
19:42
РОСАВИАЦИЯ ГОТОВА ОКАЗАТЬ СОДЕЙСТВИЕ IFLY В ОРГАНИЗАЦИИ ВОЗВРАТА РОССИЙСКИХ ТУРИСТОВ ИЗ ЕГИПТА - ВЕДОМСТВО
вчера
19:25
БИРЖЕВЫЕ ЦЕНЫ НА ГАЗ В ЕВРОПЕ ПРОДОЛЖАЮТ НАРАЩИВАТЬ ТЕМПЫ СНИЖЕНИЯ, ПАДАЮТ УЖЕ НА 15%, ДЕРЖАТСЯ ОКОЛО $1260 - ДАННЫЕ ICE
вчера
19:00
Набор продуктов для оливье за год подорожал на 8,5%, для селедки под шубой - на 5,5%
вчера
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 19 декабря
вчера
18:26
Акции владельца спутников, снимающих Украину, дорожают на 120% на новостях о покупке
вчера
18:16
ЕК одобрила национализацию германской Uniper из-за энергокризиса
вчера
18:01
Индекс Services PMI США в декабре снизился, оказавшись хуже прогноза
вчера
17:59
Индекс Manufacturing PMI США в декабре продолжил снижение
© 2022 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.