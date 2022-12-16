Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 19 декабря

Москва, 16 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Новой Зеландии;

12:00 мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за ноябрь;

12:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Германии Ifo за декабрь;

14:00 мск: Баланс производственных заказов в Великобритании от CBI за декабрь;

14:00 мск: Ежемесячный экономический отчет ЦБ Германии;

16:30 мск: Индекс цен на сырьевые материалы, приобретённые производителями Канады за ноябрь;

16:30 мск: Индекс цен производителей Канады за ноябрь;

18:00 мск: Индекс деловой активности на рынке жилья США от NAHB за декабрь.