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mfd.ruНовостиФинансовые новости16 декабря 2022 г.Индекс Manufacturing PMI США в декабре продолжи...
сегодня 17:59

Индекс Manufacturing PMI США в декабре продолжил снижение

Москва, 16 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительным данным компании Markit, индекс деловой активности в производственном секторе США (Manufacturing PMI) в декабре снизился, составив 46.2 пункта против 47.7 месяцем ранее.

Таким образом, индекс остался на отрицательной территории, продолжив колебаться ниже пороговой отметки 50.0, отделяющей рост от спада. Это указывает на сокращение деловой активности в производственном секторе США.

Аналитики прогнозировали сохранение показателя на уровне 47.7.

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