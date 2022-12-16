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mfd.ruНовостиФинансовые новости16 декабря 2022 г.Индекс Services PMI США в декабре снизился, ока...
сегодня 18:01

Индекс Services PMI США в декабре снизился, оказавшись хуже прогноза

Москва, 16 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительным данным компании Markit, индекс деловой активности в сфере услуг США (Services PMI) в декабре снизился до 44.4 пункта против 46.2 месяцем ранее.

Таким образом, индекс остался на отрицательной территории, продолжив колебаться ниже пороговой отметки 50.0, отделяющей рост от спада. Это указывает на продолжающееся сокращение деловой активности в сфере услуг США.

Аналитики прогнозировали повышение показателя до 46.5.

Сфера услуг отвечает за формирование 80% ВВП США.

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