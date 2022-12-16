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mfd.ruНовостиФинансовые новости16 декабря 2022 г.Потребительская инфляция в еврозоне в ноябре со...
сегодня 13:08

Потребительская инфляция в еврозоне в ноябре составила 10.1%

Москва, 16 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту европейского статистического агентства Eurostat, индекс потребительских цен (CPI) в еврозоне в ноябре 2022 года вырос на 10.1% по сравнению с 10.0% согласно предварительным данными и прогнозом аналитиков.

В октябре значение показателя составило 10.6%.

Базовый индекс потребительских цен в еврозоне, исключая цены на продукты питания и энергоносители (core CPI), в ноябре вырос на 5% в годовом выражении, что совпало с предварительными данными и прогнозом аналитиков.

В октябре значение индекса составило 5%.

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