Индексы PMI в Великобритании в декабре изменились разнонаправленно

Москва, 16 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту, индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании (PMI Services) в декабре сократился до 47.7 по сравнению с 46.5 в ноябре (пересмотрено с 46.2).

Аналитики прогнозировали сохранение показателя на уровне 46.5.

Согласно предварительному отчёту, индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании (PMI Services) в декабре увеличился до 50.0 по сравнению с 48.8 в ноябре.

Аналитики прогнозировали снижение показателя до уровня 48.5.