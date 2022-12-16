Курс доллара 64.3015   Курс евро 68.4470  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости16 декабря 2022 г.Индексы PMI в Великобритании в декабре изменили...
сегодня 12:34

Индексы PMI в Великобритании в декабре изменились разнонаправленно

Москва, 16 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту, индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании (PMI Services) в декабре сократился до 47.7 по сравнению с 46.5 в ноябре (пересмотрено с 46.2).

Аналитики прогнозировали сохранение показателя на уровне 46.5.

Согласно предварительному отчёту, индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании (PMI Services) в декабре увеличился до 50.0 по сравнению с 48.8 в ноябре.

Аналитики прогнозировали снижение показателя до уровня 48.5.

Другие новости

сегодня
13:08
Потребительская инфляция в еврозоне в ноябре составила 10.1%
сегодня
13:04
Дефицит торгового баланса еврозоны в октябре составил 28.3 млрд евро
сегодня
12:56
Лукашенко рассчитывает, что в РФ не будет препятствий для белорусского экспорта
сегодня
12:45
Unilever урегулировал спор с "дочкой", отказавшейся продавать мороженое на Западном берегу
сегодня
12:34
Индексы PMI в Великобритании в декабре изменились разнонаправленно
сегодня
12:29
Лукашенко рассчитывает, что в РФ не будет препятствий для белорусского экспорта
сегодня
12:08
Дефицит торгового баланса Италии в октябре составил 2.12 млрд евро
сегодня
12:05
ВОЗМОЖНОСТЬ ОГРАНИЧИТЬ СПАД ЭКОНОМИКИ РФ 1% В 2023 ГОДУ ЕСТЬ, ПРОГНОЗ ПО СПАДУ ВВП НА 0,8% НЕ МЕНЯЕМ – БЕЛОУСОВ
сегодня
12:04
Индексы PMI еврозоны в декабре увеличились
© 2022 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.