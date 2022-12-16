Индексы PMI еврозоны в декабре увеличились

Москва, 16 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту компании Markit, индекс деловой активности в производственном секторе (PMI Manufacturing) еврозоны в декабре увеличился до 47.8% против 467.1% в ноябре (пересмотрено с 47.3%). Аналитики прогнозировали сохранение показателя на уровне 47.1%.

Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны (PMI Services) в декабре увеличился до 49.1% против 48.5% месяцем ранее (пересмотрено с 48.6%). Аналитики прогнозировали сохранение показателя на уровне 48.5%.