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mfd.ruНовостиФинансовые новости16 декабря 2022 г.Индексы PMI Франции в декабре изменились разнон...
сегодня 11:18

Индексы PMI Франции в декабре изменились разнонаправленно

Москва, 16 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту компании Markit, индекс деловой активности в производственном секторе (PMI Manufacturing) Франции в декабре увеличился до 48.9% против 48.3% в ноябре (пересмотрено с 49.1%). Аналитики прогнозировали значение показателя на уровне 48.1%.

Индекс деловой активности в сфере услуг страны (PMI Services) в декабре сократился до 48.1% против 49.3% месяцем ранее (пересмотрено с 49.4%). Аналитики прогнозировали снижение показателя до уровня 49.1%.

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