Число повторных обращений по безработице в США выросло до 1.6 млн

Москва, 1 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 26 ноября, сократилось на 16 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 225 тыс.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 234 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 241 тыс., пересмотрено с 240 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям повысилась на 1.75 тыс. по сравнению с показателем предыдущей недели и составила 228.75 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 19 ноября, выросло на 57 тыс. и составило 1.608 млн. Показатель предыдущей недели оставлен без пересмотра на уровне 1.551 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям повысилась на 30.25 тыс. по сравнению со значением предыдущей недели и составила 1.539 млн.

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 12 ноября, увеличилось на 115.5 тыс. и составило 1.37 млн. В аналогичный период 2021 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 2.3 млн.