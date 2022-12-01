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mfd.ruНовостиФинансовые новости1 декабря 2022 г.Личные доходы американских потребителей в октяб...
вчера 16:35

Личные доходы американских потребителей в октябре увеличились на 0.7%, потребительские расходы выросли на 0.8%

Москва, 1 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро экономического анализа Министерства торговли США, личные доходы американских потребителей в октябре выросли на 0.7% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.4% в сентябре.

Аналитики прогнозировали рост октябрьского показателя на 0.4%.

Реальные располагаемые доходы населения в прошлом месяце увеличились на 0.4%.

Личные расходы американских потребителей в октябре выросли на 0.8% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.6% в сентябре.

Аналитики ожидали повышения потребительских расходов в октябре на 0.8%.

Норма сбережений в октябре составила 2.3% против 2.4% месяцем ранее.

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