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mfd.ruНовостиФинансовые новости1 декабря 2022 г.Годовые темпы роста базовой инфляции в США в ок...
вчера 16:38

Годовые темпы роста базовой инфляции в США в октябре замедлились до 5.0%

Москва, 1 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро экономического анализа Министерства торговли США, базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (core PCE price index), один из ключевых индикаторов инфляции, рассматриваемых ФРС при формировании решения по процентной ставке, в октябре вырос на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.3%.

В сентябре базовая инфляция выросла на 0.5%.

В годовом сравнении индекс core PCE в октябре вырос на 5.0% в сравнении с +5.2% в сентябре (пересмотрено с +5.1%).

Головной ценовой индекс расходов на личное потребление в США (индекс PCE) в октябре вырос на 6.0% в годовом сравнении против +6.3% месяцем ранее (пересмотрено с +6.2%).

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