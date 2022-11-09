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mfd.ruНовостиФинансовые новости9 ноября 2022 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 10 ноября

Москва, 9 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Денежная база М2 в Японии за сентябрь;

03:01 мск Баланс цен на дома в Великобритании RICS за октябрь;

09:00 мск: Объём заказов на машиностроительное оборудование в Японии за октябрь, предварительно;

10:00 мск Выступление управляющего ФРС Кристофера Уоллера;

12:00 мск: Объём промышленного производства в Италии за октябрь;

12:00 мск: Экономический бюллетень ЕЦБ;

16:00 мск Выступление заместителя управляющего Банка Англии Дэйва Рамсдена;

16:30 мск Индекс потребительских цен в США за октябрь;

N/A мск Объём нового кредитования в Китае за октябрь;

N/A мск Денежная масса М2 в Китае за октябрь.

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