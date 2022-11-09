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mfd.ruНовостиФинансовые новости9 ноября 2022 г.Объём товарных запасов на оптовых складах в США...
сегодня 18:06

Объём товарных запасов на оптовых складах в США в сентябре вырос на 0.6%

Москва, 9 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту Министерства торговли США, объём товарных запасов на оптовых складах в США в сентябре вырос на 0.6% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после повышения на 1.4% в августе (пересмотрено с +0.6%).

Аналитики прогнозировали увеличение сентябрьского показателя на 0.8%, как указывалось в предварительном отчёте.

Объём оптовых продаж в сентябре вырос на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем после нулевой динамики в августе (пересмотрено с +0.1%).

Индикатор соотношения оптовых запасов к продажам, указывающий на количество месяцев, которое потребуется оптовым компаниям, чтобы реализовать текущие запасы, в сентябре составил 1.31 в сравнении с 1.21 годом ранее.

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