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mfd.ruНовостиФинансовые новости9 ноября 2022 г.Аналитики ожидают умеренного снижения коммерчес...
сегодня 17:20

Аналитики ожидают умеренного снижения коммерческих запасов нефти в США по итогам прошлой недели

Москва, 9 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Сегодня в 17:30 мск ожидается публикация отчёта Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США за неделю, окончившуюся 4 ноября.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных S&P Global Commodity Insights, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 0.2 млн барр., запасы бензина снизились на 1.1 млн барр., запасы дистиллятов сократились на 0.9 млн барр.

По данным института API, опубликованным ранее, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 5.6 млн барр., запасы бензина увеличились на 2.6 млн барр., запасы дистиллятов снизились на 1.8 млн барр.

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