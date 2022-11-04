Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 4 ноября

Москва, 4 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
03:30 мск: Розничные продажи в Австралии за январь;
03:30 мск Отчёт Резервного Банка Австралии по монетарной политике;
10:00 мск: Объём промышленных заказов в Германии за сентябрь;
10:45 мск Объём промышленного производства во Франции за сентябрь;
10:45 мск: Изменение числа рабочих мест в частном секторе Франции за III квартал, предварительно;
11:15 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Испании за октябрь;
11:30 мск Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля;
11:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Италии за октябрь;
11:50 мск Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за октябрь, финал;
11:55 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за октябрь, финал;
12:00 мск Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за октябрь, финал;
12:30 мск: Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании за сентябрь;
12:30 мск: Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард;
13:00 мск Индекс цен производителей еврозоны за август;
15:15 мск Выступление члена Комитета по денежной политике Банка Англии Хью Пилла;
15:30 мск Уровень занятости в Канаде за октябрь;
15:30 мск Уровень безработицы в Канаде за октябрь;
15:30 мск Число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США за октябрь;
15:30 мск Уровень безработицы в США за октябрь;
15:30 мск Средняя почасовая заработная плата в США за октябрь;
17:00 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Канады за август;
17:00 мск Доклад о мировой валютной политике, подготовленный Казначейством США;
17:00 мск Выступление президента ФРБ Бостона Сьюзен Коллинз.