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mfd.ruНовостиФинансовые новости4 ноября 2022 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 4 ноября

Москва, 4 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

03:30 мск: Розничные продажи в Австралии за январь;

03:30 мск Отчёт Резервного Банка Австралии по монетарной политике;

10:00 мск: Объём промышленных заказов в Германии за сентябрь;

10:45 мск Объём промышленного производства во Франции за сентябрь;

10:45 мск: Изменение числа рабочих мест в частном секторе Франции за III квартал, предварительно;

11:15 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Испании за октябрь;

11:30 мск Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля;

11:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Италии за октябрь;

11:50 мск Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за октябрь, финал;

11:55 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за октябрь, финал;

12:00 мск Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за октябрь, финал;

12:30 мск: Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании за сентябрь;

12:30 мск: Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард;

13:00 мск Индекс цен производителей еврозоны за август;

15:15 мск Выступление члена Комитета по денежной политике Банка Англии Хью Пилла;

15:30 мск Уровень занятости в Канаде за октябрь;

15:30 мск Уровень безработицы в Канаде за октябрь;

15:30 мск Число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США за октябрь;

15:30 мск Уровень безработицы в США за октябрь;

15:30 мск Средняя почасовая заработная плата в США за октябрь;

17:00 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Канады за август;

17:00 мск Доклад о мировой валютной политике, подготовленный Казначейством США;

17:00 мск Выступление президента ФРБ Бостона Сьюзен Коллинз.

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