Индексы PMI еврозоны в октябре сократились

Москва, 24 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту компании Markit, индекс деловой активности в производственном секторе (PMI Manufacturing) еврозоны в октябре сократился до 46.6% против 48.4% в сентябре (пересмотрено с 48.5%). Аналитики прогнозировали снижение показателя до уровня 47.9%.

Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны (PMI Services) в октябре сократился до 48.2% против 48.8% месяцем ранее (пересмотрено с 48.9%). Аналитики прогнозировали снижение показателя до уровня 48.1%.