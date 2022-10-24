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mfd.ruНовостиФинансовые новости24 октября 2022 г.Индексы PMI Германии в октябре сократились
вчера 10:34

Индексы PMI Германии в октябре сократились

Москва, 24 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту компании Markit, индекс деловой активности в производственном секторе (PMI Manufacturing) Германии в октябре сократился до 45.7% против 47.8% в сентябре (пересмотрено с 48.3). Аналитики прогнозировали снижение до уровня 46.9%.

Индекс деловой активности в сфере услуг страны (PMI Services) в октябре сократился до 44.9% против 45.0% месяцем ранее (пересмотрено с 45.4%). Аналитики прогнозировали сохранение показателя на уровне 45.0%.

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