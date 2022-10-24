Индексы PMI Франции в октябре сократились

Москва, 24 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту компании Markit, индекс деловой активности в производственном секторе (PMI Manufacturing) Франции в октябре сократился до 47.4% против 47.7% в сентябре (пересмотрено с 47.8%). Аналитики прогнозировали значение показателя на уровне 47.0%.

Индекс деловой активности в сфере услуг страны (PMI Services) в октябре сократился до 51.3% против 52.9% месяцем ранее (пересмотрено с 53.0%). Аналитики прогнозировали снижение показателя до уровня 51.6%.