Индексы PMI в Великобритании в октябре сократились

Москва, 24 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту, индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании (PMI Services) в октябре сократился до 45.8 по сравнению с 48.4 в сентябре (пересмотрено с 48.5).

Аналитики прогнозировали снижение показателя до 47.9.

Согласно предварительному отчёту, индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании (PMI Services) в октябре сократился до 47.5 по сравнению с 50.0 месяцем ранее (пересмотрено с 49.2).

Аналитики прогнозировали снижение показателя до уровня 48.0.