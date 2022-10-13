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mfd.ruНовостиФинансовые новости13 октября 2022 г.Инфляция в США в сентябре составила 8.2% годовы...
сегодня 15:34

Инфляция в США в сентябре составила 8.2% годовых, реальная зарплата снизилась на 0.1%

Москва, 13 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро по статистике Министерства труда США, индекс потребительских цен в США (CPI) в сентябре вырос на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали увеличение показателя на 0.2% после повышения на 0.1% в августе.

По сравнению с сентябрём 2021 года потребительская инфляция в США выросла на 8.2% в сравнении с +8.3% месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали повышение годового индекса CPI на 8.1%.

Базовый индекс потребительских цен (core CPI), из расчёта которого исключены цены на продукты питания и энергоносители, в сентябре вырос на 0.6%.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.4% после увеличения на 0.6% в августе.

В годовом сравнении базовая потребительская инфляция выросла на 6.6% в сравнении с +6.3% месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали годовой рост индекса core CPI на 6.5%.

Средняя реальная почасовая заработная плата в США в сентябре снизилась на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после повышения на 0.2% в августе. В годовом сравнении реальная почасовая зарплата уменьшилась на 3.0%.

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