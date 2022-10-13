Квартальная прибыль и выручка инвестиционной компании BlackRock снизились, но оказались лучше прогнозов аналитиков

Москва, 13 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Американская инвестиционная компания BlackRock сообщила о снижении прибыли в III квартале текущего года до 1.41 млрд долл или 9.25 долл на акцию по сравнению с 1.68 млрд долл или 10.89 долл на акцию за аналогичный период годом ранее.

Скорректированная прибыль составила 9.55 долл.

Выручка компании сократилась на 14.6% до 4.31 млрд долл.

Аналитики прогнозировали прибыль BlackRock на уровне 7.06 долл на акцию и доходы в размере 4.2 млрд долл.

В ходе торгов на премаркете после публикации квартальной отчетности акции BlackRock практически не изменились.