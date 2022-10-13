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mfd.ruНовостиФинансовые новости13 октября 2022 г.Число повторных обращений по безработице в США ...
сегодня 15:43

Число повторных обращений по безработице в США составило 1.37 млн

Москва, 13 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 8 октября, выросло на 9 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 228 тыс.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 225 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 219 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям повысилась на 5 тыс. по сравнению с показателем предыдущей недели и составила 211.5 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 1 октября, увеличилось на 3 тыс. и составило 1.368 млн. Показатель предыдущей недели пересмотрен в сторону повышения с 1.361 млн до 1.365 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 8 тыс. по сравнению со значением предыдущей недели и составила 1.364 млн.

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 24 сентября, выросло на 8 тыс. и составило 1.255 млн. В аналогичный период 2021 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 3.65 млн.

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