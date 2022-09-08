Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе вырос на 8.8 млн барр.

Москва, 8 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегического резерва) за неделю, завершившуюся 2 сентября, вырос на 8.8 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные S&P Global Commodity Insights, прогнозировали повышение запасов нефти на 0.3 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США увеличились на 0.3 млн барр. Эксперты ожидали снижения запасов бензина на 1.4 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) повысились на 0.1 млн барр. Аналитики ожидали расширения запасов дистиллятов на 0.2 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США снизились на 7.5 млн барр. до 442.5 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing уменьшились на 0.5 млн барр. и составили 24.8 млн барр.

Объем производства нефти в США составил 12.1 млн барр. в сутки, как и неделей ранее.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 3.6 млн барр., запасы бензина сократились на 0.84 млн барр., запасы дистиллятов увеличились на 1.8 млн барр.