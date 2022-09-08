Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 9 сентября

Москва, 8 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:50 мск Денежная база М2 в Японии за август;
04:30 мск: Индекс потребительских цен в Китае за август;
04:30 мск: Индекс цен производителей Китая за август;
09:45 мск: Объём промышленного производства во Франции за июль;
11:30 мск Ожидания потребителей Великобритании по инфляции за II квартал;
12:30 мск: Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард;
15:30 мск: Уровень занятости в Канаде за август;
15:30 мск: Уровень безработицы в Канаде за август;
15:30 мск Коэффициент загрузки производственных мощностей Канады за II квартал;
17:00 мск Оптовые запасы в США за июль, финал;
19:00 мск: Выступление президента ФРБ Канзас-Сити Эстер Джордж;
19:00 мск: Выступление управляющего ФРС Кристофера Уоллера;
N/A мск: Объём нового кредитования в Китае за август;
N/A мск: Денежная масса М2 в Китае за август;
N/A мск: Саммит Евросоюза;
N/A мск: Заседание министров финансов еврозоны.