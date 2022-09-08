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mfd.ruНовостиФинансовые новости8 сентября 2022 г.Аналитики ожидают умеренного роста коммерческих...
вчера 17:20

Аналитики ожидают умеренного роста коммерческих запасов нефти в США по итогам прошлой недели

Москва, 8 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Сегодня в 18:00 мск ожидается публикация отчёта Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США за неделю, окончившуюся 2 сентября.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных S&P Global Commodity Insights, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе выросли на 0.3 млн барр., запасы бензина сократились на 1.4 млн барр., запасы дистиллятов повысились на 0.2 млн барр.

По данным института API, опубликованным ранее, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 3.6 млн барр., запасы бензина сократились на 0.84 млн барр., запасы дистиллятов увеличились на 1.8 млн барр.

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