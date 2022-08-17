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mfd.ruНовостиФинансовые новости17 августа 2022 г.Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на...
вчера 17:39

Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе сократился на 7.1 млн барр.

Москва, 17 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегического резерва) за неделю, завершившуюся 12 августа, сократился на 7.1 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные S&P Global Commodity Insights, прогнозировали снижение запасов нефти на 1.7 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США сократились на 4.6 млн барр. Эксперты ожидали снижения запасов бензина на 1.7 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) выросли на 0.8 млн барр. Аналитики ожидали повышения запасов дистиллятов на 0.4 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США снизились на 3.4 млн барр. до 461.2 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing выросли на 0.2 млн барр. и составили 25.4 млн барр.

Объем производства нефти в США составил 12.1 млн барр. в сутки против 12.2 млн неделей ранее.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 0.45 млн барр., запасы бензина уменьшились на 4.5 млн барр., запасы дистиллятов сократились на 0.8 млн барр.

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